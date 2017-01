Vapen ligt onder vuur

Vapen is het nieuwe roken. In de VS zijn afgelopen week e-sigaretfabrikanten met nieuwe regulering klemgezet. In Europa is men als de dood dat vapen jongeren aanzet tot roken. Ik ben juist dankzij vapen gestopt met roken.

8 juli 2016. Ik heb die datum in iCal gemarkeerd, want het is de dag waarop ik begon met vapen. Ik heb sinds die dag geen sigaret meer opgestoken. Na pak ‘m beet 25 jaar roken, waarvan de laatste 15 circa een slof sigaretten per week, ben ik van de ene op de andere dag gestopt. De eerste paar dagen was ik wat edgy maar ben nu, een maand later, al zover dat ik me fitter voel, m’n rokershoest kwijt ben en sigaretten eigenlijk best wel vind stinken. (..) Vapen is veel minder ongezond voor je dan roken, het smaakt beter, het is leuker (een hele nieuwe wereld aan gadgets!) en als bonus is vapen ook nog eens goedkoper.