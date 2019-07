We come in peace for all mankind

De vijftigste verjaardag van de maanlanding is onderweg. Vorig jaar verscheen al First Man met Ryan Gosling als Neil Armstrong. Hele fijne film. Apollo 11 van Todd Douglas Miller mag er ook zijn. De docufilm laat 90 minuten louter ‘original footage’ zien. Er is geen verteller. Er is amper muziek. Je ziet alleen originele beelden, waaronder waanzinnige 70 mm opnames die boven water zijn gekomen en niet eerder zijn vertoond. De audio is beperkt tot communicatie tussen Mission Control Center en de drie astronauten, en een enkel commentaar uit die tijd, bijvoorbeeld van televisie-anchor Walter Cronkite. De schaarse infographics met eenvoudige lijntekeningen tonen de verschillende stadia van de 9-daagse vlucht. Het effect is alsof je de historische maanmissie in de tegenwoordige tijd beleeft. Absolute aanrader. Apollo 11 draait in diverse Nederlandse bioscopen.