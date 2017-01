Binge-tips voor de zomervakantie

Het is half twaalf in de avond. De ramen staan tegenover elkaar open. De poezen liggen uitgeteld op de vloer in hun wijdste positie. De televisie is het enige licht dat brandt. Het is te warm om te slapen. Alles plakt. Tijd voor een Midsummer Binge Session. Ik heb 7 aanraders voor je.

Stranger Things: Met afstand de beste nieuwkomer in dit rijtje. De serie staat net een week op Netflix en telt 8 afleveringen. Stranger Things is omschreven als de love-baby van Twin Peaks en Super 8. Anders gezegd: je vult een kom met Steven Spielberg, voeg er al roerend Stephen King aan toe, smeert ondertussen de springvorm in met Stand By Me, uurtje in de oven en vlak voor serveren aftoppen met Midnight Special. Heerlijk.

Mr Robot: Seizoen twee van de beste nieuwkomer van vorig jaar loopt momenteel. Hacktivist Elliot houdt zich na de meltdown van E Corp en van zichzelf aan het eind van het eerste seizoen gedeisd in de hoop weer wat controle over zijn situatie te krijgen. Stilte voor de storm lijkt me.

Preacher: Een van Garth Ennis’ beste comics is na diverse mislukte pogingen eindelijk vertaald naar het scherm. Toegegeven, het is niet eenvoudig om een predikant bezeten door een ongewenste goddelijke kracht genaamd Genesis, een drugsverslaafde vampier en een vriendin met een heel kort lontje in beeld te brengen terwijl ze door de VS reizen op zoek naar God, omdat die de hemel heeft verlaten na de komst van Genesis. Het is geen meesterwerk, maar als fervent lezer van de comic destijds (1995-2000) vermaak ik me prima.

Ray Donovan: Deze HBO-serie blinkt nergens in uit, desalniettemin blijf ik kijken naar de ellende die deze fixer in LA telkens moet oplossen, zowel voor zijn klanten als voor zijn familie. Op dit moment loopt seizoen 4 maar begin lekker bij het begin.

Au Service de la France: Een Franse comedy-drama die ik zelf nog niet heb gezien maar die mij wel werd getipt. Het gegeven intrigeert me en de trailer kietelt wel. Staat sinds begin deze maand op Netflix.

Wet Hot American Summer: First Day of Camp: Een prequel-serie op de gelijknamige cultfilm (soort van) uit 2001. Melige boel, toepasselijk thema en veel bekende gezichten.

Narcos: Seizoen twee gaat begin september van start dus voldoende tijd om op Netflix het eerste seizoen terug te kijken over de Colombiaanse drugskoning Pablo Escobar.

Bright TV gaat trouwens op maandag 5 september weer van start op RTL Z. Onze zomerprogrammering Bright Lab is te zien op YouTube. Fijne zomer!

