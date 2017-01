Dagboek van een boswachter

Veel tijd om games te spelen heb ik helaas niet meer. De laatste die ik heb uitgespeeld was Monument Valley. En nu is daar Firewatch, met alleen een single-player modus en slechts vier a vijf uur gameplay. Je bent boswachter Henry die vanuit een uitkijktoren in de gaten houdt of er brand uitbreekt in het bos. Je wordt begeleid door Delilah, je supervisor, die in de uitkijktoren zit die je nog net in de verte op de volgende heuvel ziet liggen. Je hebt alleen contact met haar via walkietalkies. Je krijgt opdrachten, je vindt tools (kaart, klimtouw, zaklamp, bijl), er is mysterie, er is dreiging, maar je wandelt vooral veel rond in een prachtig boslandschap gebaseerd op Shoshone National Park in de Amerikaanse staat Wyoming. Firewatch is een zogeheten rondloopgame en een verademing op snelle actiegames en drukke multi-player. Door de geweldige visuele stijl (van Olly Moss), een fijn script en een heerlijk rustieke soundtrack ben ik dit weekend op kampeervakantie geweest. Ik heb nu al zin in de volgende trip. Gelukkig heb ik de foto’s nog.

