Winter is coming

Eén week ijzel in het noorden van het land, meer stelde de winter tot nu toe niet voor. Mocht je verlangen naar die ijzige lucht in je neus en krakende sneeuw, dan kun je ook op het witte doek aan je trekken komen. Net in de bioscoop verschenen is The HateFul Eight van Quentin Tarantino. Fijne film, met ouderwets lekkere Tarantino dialogen en muziek van Ennio Morricone. Maar de setting doet ‘t ‘m voor mij: Hateful Eight is een western op wintersport. Gedurende de hele film raast een sneeuwstorm rond de outpost waar premiejagers, bendeleden en een sheriff-in-spé het verhaal uitspelen. Dikke dekens, berenvellen, een grote open haard, een kan hete zwarte koffie op een houtkachel, heerlijk.

Als je ervan houdt, kijk dan eind van de maand ook naar The Revenant van Alejandro Iñárritu (Birdman, Amores Perros). Leonardo DiCaprio speelt een frontiersman die tijdens een pelstocht in het woud wordt aangevallen door een grizzly-beer (een waan-zin-nige scene), voor dood wordt achtergelaten door een andere pelsjager die voor zijn ogen zijn zoon doodt en vervolgens twee uur lang moet overleven tijdens barre omstandigheden om wraak te kunnen nemen. Zo snijdt hij een paard open, haalt zijn ingewanden eruit en kruipt naakt in de buik in om weer warm te worden nadat hij in een rivier is beland. Dat werk. Bear Grylls, Ray Mears en Michael Palin, eat your heart out.

