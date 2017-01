Terugblik op Bright Day 2015

We hebben bij Bright al eerder een event georganiseerd in de Gashouder in Amsterdam. Dat was Bright Live in 2006. Dat bleef destijds bij één keer. Drie jaar later pikten we de draad op met het kleinere event Bright Night in Pakhuis de Zwijger. De geboorteplek van de live Uitpakparty. Na 25 avonden in vier jaar waagden we een nieuwe poging voor iets groters. Dat werd Bright Day in mei 2013. Aanvankelijk twee keer per jaar in Pakhuis de Zwijger met bezoekersaantallen oplopend van 700 naar een kleine duizend. Vorig najaar maakten we samen met RTL de gang terug naar het Westergasfabriek-terrein. Dit jaar switchten we van twee medium-side events naar één groot tech fest, Bright Day 2015, met afgelopen zaterdag ruim 4000 bezoekers. De Gashouder barstte bijna uit zijn voegen. We zullen komend jaar voor de zesde editie zeker opschalen, want het was op momenten iets te druk. Maar wat een genot om het zo te zien groeien. Bekijk de korte video-impressie op Bright.nl of kijk vanavond om 21:30 naar Bright TV op RTL Z.

